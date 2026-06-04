Самый высокий мост в мире изменил жизнь горных деревень Китая

Самый высокий мост в мире, перекинутый через каньон Хуацзян в китайской провинции Гуйчжоу, за первые восемь..
Дата загрузки: 2026-06-04
Самый высокий мост в мире, перекинутый через каньон Хуацзян в китайской провинции Гуйчжоу, за первые восемь месяцев после открытия принял более двух миллионов 300 тысяч посетителей.
Мост, который открыли в сентябре прошлого года, находится на высоте 625 метров над дном ущелья. Он сократил время пересечения каньона с двух часов по извилистым горным дорогам до нескольких минут. Вместе с новой транспортной инфраструктурой в труднодоступные районы пришла современная мобильная связь.
Житель местной деревни говорит, что с октября прошлого года его гостевые дома приняли более 47 тысяч туристов.
[Линь Гоцюань, владелец гостевых домов]:
«Теперь нам нужно семь минут, чтобы доехать до въезда на автомагистраль, а затем можно напрямую добраться до Гуйяна. Раньше путь по горным серпантинам занимал шесть-семь часов».
Мост изначально проектировали не только как часть скоростной трассы, но и как туристический объект. На нём оборудованы смотровые площадки и прозрачные участки для прогулок над каньоном.
Кадры, снятые посетителями, широко распространяются в социальных сетях и привлекают в регион новых туристов.
Вместе с тем эксперты отмечают, что результаты таких проектов будут зависеть от того, насколько эффективно местный бизнес и жители смогут использовать новые технологии для создания рабочих мест и повышения уровня жизни.
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