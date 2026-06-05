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На Тайване и в Австралии почтили память жертв подавления протестов на Тяньаньмэнь в Пекине

На Тайване и в Австралии почтили память жертв подавления протестов на Тяньаньмэнь в Пекине

  В тайваньском Тайбэе почтили память жертв подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 4 июня..

Дата загрузки: 2026-06-05

На Тайване и в Австралии почтили память жертв подавления протестов на Тяньаньмэнь в Пекине
 

В тайваньском Тайбэе почтили память жертв подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 4 июня исполнилось 37 лет с тех пор, как Вооружённые силы КНР применили огнестрельное оружие и бронетехнику против студентов и рабочих, выступавших за демократию.

Эти события публично не обсуждают в Китае, но в других странах проходят мероприятия в память о погибших. Их число остаётся неизвестным. По оценкам журналистов и правозащитных организаций, жертв могло быть от нескольких сотен до нескольких тысяч. Также были тысячи раненых.

[участник мероприятия]:
«Важно, чтобы все продолжали помнить и чтить дух студенческого восстания на площади Тяньаньмэнь, чтить их стремление к демократии и соблюдению прав человека. Это особенно важно в условиях геополитической напряжённости и угроз, встающих перед нами. Именно поэтому мы должны вспоминать те события каждый год».

В Сиднее в Австралии также собрались десятки людей.

[участник мероприятия]:

«Коммунистическая партия Китая по-настоящему жестока к китайскому народу. Трудно поверить, что она направила войска, и они пришли на улицы столицы и убили тысячи людей».

В Гонконге раньше памятные мероприятия проходили ежегодно, но теперь в этом специальном административном районе КНР они запрещены. Однако зажжённые свечи появились в окнах местного консульства США.

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