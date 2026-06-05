Анализ крови поможет выявить риск болезни Альцгеймера за десятилетия до симптомов

Новый анализ крови может помочь обнаружить признаки болезни Альцгеймера задолго до появления первых симптомов. Учёные из..

Новый анализ крови может помочь обнаружить признаки болезни Альцгеймера задолго до появления первых симптомов. Учёные из Калифорнийского университета выявили, что повышенные уровни определённых белков в крови связаны с более высоким риском ухудшения памяти и когнитивных функций.

В исследовании участвовали 1350 человек в возрасте от 53 до 69 лет. У 6% участников обнаружили высокие уровни обоих белков, которые считаются ключевыми биомаркерами болезни Альцгеймера.

Специалисты отмечают, что патологические изменения в мозгу начинаются задолго до появления симптомов заболевания.

[Тара Спайрс-Джонс, профессор нейродегенерации]:

«Удивительно, что этот анализ крови способен обнаруживать амилоидную патологию в мозгу за десятилетия до появления симптомов. Эти изменения накапливаются 20-30 лет, прежде чем начинают влиять на работу мозга».

Учёные считают, что новый тест может стать важным инструментом для разработки новых методов лечения. При этом они подчёркивают, что наличие амилоида в мозгу не означает неизбежное развитие болезни.

[Сьюзан Колхаас, исследовательница болезни Альцгеймера]:

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«Недостаток такого теста в том, что его могут неправильно понять как подтверждение болезни Альцгеймера. На самом деле это не так. Это лишь один из сигналов».

Современные препараты, замедляющие развитие болезни, могут вызывать серьёзные побочные эффекты и пока очень дорогостоящие. Исследователи рассчитывают, что дальнейшее совершенствование тестов и новых препаратов позволит начать лечение на самых ранних стадиях заболевания и сделать борьбу с деменцией более эффективной.

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