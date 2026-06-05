Анализ крови поможет выявить риск болезни Альцгеймера за десятилетия до симптомов

Новый анализ крови может помочь обнаружить признаки болезни Альцгеймера задолго до появления первых симптомов. Учёные из..
Дата загрузки: 2026-06-05
Новый анализ крови может помочь обнаружить признаки болезни Альцгеймера задолго до появления первых симптомов. Учёные из Калифорнийского университета выявили, что повышенные уровни определённых белков в крови связаны с более высоким риском ухудшения памяти и когнитивных функций.
В исследовании участвовали 1350 человек в возрасте от 53 до 69 лет. У 6% участников обнаружили высокие уровни обоих белков, которые считаются ключевыми биомаркерами болезни Альцгеймера.
Специалисты отмечают, что патологические изменения в мозгу начинаются задолго до появления симптомов заболевания.
[Тара Спайрс-Джонс, профессор нейродегенерации]:
«Удивительно, что этот анализ крови способен обнаруживать амилоидную патологию в мозгу за десятилетия до появления симптомов. Эти изменения накапливаются 20-30 лет, прежде чем начинают влиять на работу мозга».
Учёные считают, что новый тест может стать важным инструментом для разработки новых методов лечения. При этом они подчёркивают, что наличие амилоида в мозгу не означает неизбежное развитие болезни.
[Сьюзан Колхаас, исследовательница болезни Альцгеймера]:
«Недостаток такого теста в том, что его могут неправильно понять как подтверждение болезни Альцгеймера. На самом деле это не так. Это лишь один из сигналов».
Современные препараты, замедляющие развитие болезни, могут вызывать серьёзные побочные эффекты и пока очень дорогостоящие. Исследователи рассчитывают, что дальнейшее совершенствование тестов и новых препаратов позволит начать лечение на самых ранних стадиях заболевания и сделать борьбу с деменцией более эффективной.
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