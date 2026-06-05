Пожилая бразильянка содержит футбольный клуб, чтобы защитить подростков от влияния улиц

Это скромное футбольное поле в окружении бетонных джунглей Сан-Паулу уже 20 лет даёт возможность юным бразильцам..

Это скромное футбольное поле в окружении бетонных джунглей Сан-Паулу уже 20 лет даёт возможность юным бразильцам бесплатно заниматься спортом. Идея принадлежит бывшей уборщице Еве Алвес.

Однажды она поговорила с подростками, которые не ходили в школу.

[Ева Алвес, основательница клуба «Глисерио»]:

«Я спросила: кем вы станете в будущем, если не будете учиться? (Они ответили), что станут либо ворами, либо футболистами. Меня потряс этот ответ».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Обдумав ситуацию, Ева решила создать футбольный клуб под названием «Глисерио». Присоединиться к нему может тот, у кого не больше двух неудовлетворительных оценок за год. Это сработало. Подростки старались лучше учиться в школе, а также успешно выступали на соревнованиях. В штаб-квартире клуба хранятся все трофеи.

[Ева Алвес, основательница клуба «Глисерио»]:

«(Даже если) подростки не добились успеха в футболе, всё равно получили профессию – юриста, банковского служащего или учителя физкультуры. Так что для меня это и есть достижение. Я смотрю на них и вижу, что они не остались позади, а шли вперёд и достигали своих целей. Сейчас они женаты, стали отцами. Это величайшее достижение. Это мой главный трофей».

Раньше клуб существовал за счёт поддержки городских властей. Теперь средств не выделяют. Забота о клубе легла на плечи Евы, которой уже за 70. Так что в её распоряжении остались только целеустремленность и единственный тренер-волонтёр.

Короткая ссылка на эту страницу: