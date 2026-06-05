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Пожилая бразильянка содержит футбольный клуб, чтобы защитить подростков от влияния улиц

Пожилая бразильянка содержит футбольный клуб, чтобы защитить подростков от влияния улиц

Это скромное футбольное поле в окружении бетонных джунглей Сан-Паулу уже 20 лет даёт возможность юным бразильцам..

Дата загрузки: 2026-06-05

Пожилая бразильянка содержит футбольный клуб, чтобы защитить подростков от влияния улиц

Это скромное футбольное поле в окружении бетонных джунглей Сан-Паулу уже 20 лет даёт возможность юным бразильцам бесплатно заниматься спортом. Идея принадлежит бывшей уборщице Еве Алвес.

Однажды она поговорила с подростками, которые не ходили в школу.

[Ева Алвес, основательница клуба «Глисерио»]:
«Я спросила: кем вы станете в будущем, если не будете учиться? (Они ответили), что станут либо ворами, либо футболистами. Меня потряс этот ответ».

Обдумав ситуацию, Ева решила создать футбольный клуб под названием «Глисерио». Присоединиться к нему может тот, у кого не больше двух неудовлетворительных оценок за год. Это сработало. Подростки старались лучше учиться в школе, а также успешно выступали на соревнованиях. В штаб-квартире клуба хранятся все трофеи.

[Ева Алвес, основательница клуба «Глисерио»]:
«(Даже если) подростки не добились успеха в футболе, всё равно получили профессию – юриста, банковского служащего или учителя физкультуры. Так что для меня это и есть достижение. Я смотрю на них и вижу, что они не остались позади, а шли вперёд и достигали своих целей. Сейчас они женаты, стали отцами. Это величайшее достижение. Это мой главный трофей».

Раньше клуб существовал за счёт поддержки городских властей. Теперь средств не выделяют. Забота о клубе легла на плечи Евы, которой уже за 70. Так что в её распоряжении остались только целеустремленность и единственный тренер-волонтёр.

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