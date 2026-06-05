Мигранты в ЮАР бегут в горы, спасаясь от ксенофобских нападений

Несколько дней назад мигрант из Мозамбика Ладо Амидо был вынужден бежать в горы, спасая свою жизнь...

Несколько дней назад мигрант из Мозамбика Ладо Амидо был вынужден бежать в горы, спасая свою жизнь. Сейчас он прячется в мэрии южноафриканского города Клейнмонд.

[Ладо Амидо, мигрант из Мозамбика]:

«К моему дому пришли люди. Они постучали в дверь и стали бросать разные предметы, и тогда я убежал в горы. Пробыл там два дня. Потом пришли белые люди – граждане ЮАР. Они отвезли меня в церковь».

Таких, как Ладо, здесь около ста человек. Все эти люди напуганы антимигрантскими протестами, которые снова активизировались в ЮАР. Их участники винят иностранцев в росте безработицы и преступности.

Хотя доказательств таким утверждениям нет, многие политические партии поддерживают эти убеждения в надежде на поддержку на выборах. Цена этого – беспорядки по всей стране, которые периодически перерастают в насилие и убийства людей. Так, недавно в городе Мосселбай в результате ксенофобских нападений погибли пять граждан Мозамбика.

Местные власти, как могут, стараются помочь иностранцам. Под защитой мэрии Клейнмонда сейчас находятся мигранты из Малави и Мозамбика. Большинство из них живут в ЮАР легально.

[Грант Коэн, член городского совета]:

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«Мы тесно сотрудничаем с местным сообществом, с церковными группами, со всеми, кто присоединился к нам. Мы обеспечиваем мигрантов трёхразовым питанием. Следим, чтобы все были здоровы».

Мэрия пригласила сотрудников миграционной службы, чтобы они пообщались с иностранцами. Им предложили либо остаться, либо вернуться в свою страну. Многие хотят уехать, но у них нет денег на билеты.

[Майкл Марксон, мигрант из Малави]:

«В нашей стране плохая экономическая ситуация, но мы не можем поступить иначе. Надо уезжать и жить там. Лучше спасти жизнь, чем остаться в сообществе, где жизнь под угрозой».

Сейчас эти мигранты с надеждой ждут, что правительства их стран помогут им вернуться домой.

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