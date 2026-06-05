В Мичигане зацвёл один из крупнейших пионовых садов мира

Тысячи посетителей приезжают посмотреть на знаменитый сад пионов в Мичиганский университет в США. Сейчас пик цветения...
Дата загрузки: 2026-06-05
Тысячи посетителей приезжают посмотреть на знаменитый сад пионов в Мичиганский университет в США. Сейчас пик цветения. Здесь распустилось более 10 тысяч цветов. Эта коллекция считается одной из крупнейших в мире среди исторических травянистых пионов.
Ежегодно посмотреть на пионы приезжает до 100 тысяч посетителей.
[Дуг Конли, садовод]:
«Эти 100 тысяч человек приезжают за три-четыре недели пикового сезона цветения пионов. Замечательно».
В разгар сезона поток посетителей настолько велик, что для доставки гостей организуют специальные автобусы. Многие приезжают сюда каждый год.
[Николь Кэлвин, посетительница]:
«Мой муж учился здесь на юридическом факультете, поэтому мы часто бывали здесь. Наверное, с 2010 года мы приезжаем регулярно».
Сад открыт для всех желающих бесплатно: от рассвета до заката. По словам специалистов, лучшее время для посещения – раннее утро или вечер, когда аромат цветов ощущается особенно сильно.
[Дуг Конли, садовод]:
«Это настоящее зрелище. А наша коллекция просто поражает. Когда видишь этот сад в полном цвету, то понимаешь, что ничего подобного больше нет. Он буквально завораживает».
Саду уже около ста лет. В нём собраны сотни старинных сортов, многие из которых были выведены до 1950 года. Цветение продолжается несколько недель и ежегодно привлекает гостей со всех США, а также других стран.
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