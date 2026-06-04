Австралийские птицы начали украшать гнёзда пластиком, стеклом и другим мусором

Австралийские большие шалашники начали использовать стекло, пластик, банкноты и даже наручники для привлечения самок. К такому..

Австралийские большие шалашники начали использовать стекло, пластик, банкноты и даже наручники для привлечения самок. К такому выводу пришли исследователи из Эксетерского университета, изучившие брачное поведение птиц в городских и сельских районах Квинсленда.

Самцы строят из веток специальные сооружения – так называемые шалаши, которые украшают найденными предметами. Исследование показало, что городские птицы используют значительно больше искусственных материалов, чем их сельские сородичи.

Учёные обследовали шалаши 61 самца. В среднем городские птицы собирали около 90 предметов, тогда как в сельской местности – около 20. Один из самцов собрал более 300 объектов.

[Кейтлин Эванс, сотрудница Эксетерского университета]:

«Мы также выяснили, что благодаря этим предметам их экспозиции становятся гораздо ярче, заметнее и крупнее».

Наиболее распространёнными украшениями в городе оказались зелёное стекло и красная проволока. В сельских районах чаще встречались зелёные листья, семена и ягоды.

[Кейтлин Эванс, сотрудница Эксетерского университета]:

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«Птицы собирают вещи повсюду, и удивительно, где они находят эти предметы и откуда умудряются их стащить. Когда я разговариваю с местными жителями во время полевых работ, они говорят: «Птицы украли перцы из моего огорода». Это очень изобретательные птицы».

Учёные отмечают, что пока не знают, насколько безопасно для птиц использование искусственных материалов. Однако предыдущие исследования показывали, что подобные предметы могут вредить птенцам в гнёздах.

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