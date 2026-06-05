Швеция готовит тюрьмы для преступников с 13 лет

Швеция готовит специальные тюрьмы для несовершеннолетних преступников. В стране готовят реформу, которая снизит возраст уголовной ответственности с 15 до 13 лет. Законопроект касается подростков, совершивших убийства, изнасилования и другие особо тяжкие преступления.

Парламент должен проголосовать по законопроекту 15 июня. Если его примут, то возраст уголовной ответственности в стране окажется одним и самых низких в ЕС.

Поводом для реформы стал всплеск бандитского насилия. По данным полиции, преступные группировки всё чаще вербуют подростков для убийств и других преступлений через социальные сети. В отдельных случаях возраст детей составлял всего 11 лет.

В прошлом году 52 ребёнка младше 15 лет проходили по делам об убийствах или покушениях на убийство.

[Гуннар Стрёммер, министр юстиции Швеции]:

«В целом мы считаем, что ситуация крайне серьёзная. Речь идёт об угрозе жизни людей, которая также оправдывает столь далеко идущие меры».

Одной из первых таких тюрем станет учреждение к северу от Стокгольма. Там создают отдельный блок для самых опасных подростков. Основной упор планируют сделать на обучение и реабилитацию. Заключённым разрешат заниматься спортом, смотреть телевизор и играть в видеоигры, а камеры будут закрываться только на ночь.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Габриэль Вессман, начальник тюрьмы]:

«Мы обсуждали, стоит ли разрешать мягкие игрушки в камерах и смогут ли заключённые приносить их с собой или мы должны выдавать их сами. Вопрос в том, нужны ли такие игрушки этим подросткам. Это люди, совершившие серьёзные преступления. Но при этом они ещё очень молоды, и некоторые из них, возможно, даже не достигли полового созревания».

Согласно данным государственного аудита, девять из десяти несовершеннолетних членов банд после пребывания в специализированных учреждениях вновь совершают преступления. При этом восемь из десяти позже оказываются во взрослых тюрьмах.

Короткая ссылка на эту страницу: