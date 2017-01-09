100 японцев приняли целебную ледяную ванну

Температура воздуха в Токио чуть больше нуля. Но для этих отважных японцев – то, что нужно. После разогревающей пробежки и ритуального танца их ждёт целебная ледяная ванна. Такое купание призвано оздоровить и душу, и тело.

В церемонии участвует 101 человек, в том числе девять женщин. Многие верят, что целебная ванна пойдёт на пользу и тем, кто не принимал её.

[Михо Хева, участница ритуала]:

«Двое моих детей и муж перенесли грипп в начале года. Я искупалась в ледяной воде с надеждой, что мои родные больше не будут болеть в этом году и смогут без пропусков ходить в школу и на работу».

По словам организаторов, день проведения церемонии оказался самым холодным за последние несколько десятилетий. Участникам ледяного купания пришлось нелегко.

[Масаси Симидзу, участник ритуала]:

«В этом году погода стояла суровая. Я не мог ни о чём думать, но старался выдержать до конца, чтобы завершить ритуал целебного купания».

Принимают ледяные ванны в Токио вот уже 62 год подряд. Церемония обычно проходит во второе воскресение января.