100 японцев приняли целебную ледяную ванну

В церемонии участвует 101 человек, в том числе девять женщин. Многие верят, что целебная ванна пойдёт на пользу и тем, кто не принимал её.
[Михо Хева, участница ритуала]:
«Двое моих детей и муж перенесли грипп в начале года. Я искупалась в ледяной воде с надеждой, что мои родные больше не будут болеть в этом году и смогут без пропусков ходить в школу и на работу».
По словам организаторов, день проведения церемонии оказался самым холодным за последние несколько десятилетий. Участникам ледяного купания пришлось нелегко.
[Масаси Симидзу, участник ритуала]:
«В этом году погода стояла суровая. Я не мог ни о чём думать, но старался выдержать до конца, чтобы завершить ритуал целебного купания».
Принимают ледяные ванны в Токио вот уже 62 год подряд. Церемония обычно проходит во второе воскресение января.