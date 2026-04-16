Альпаки из Перу помогают учёным в Уэльсе изучать пастбища

Дата загрузки: 2026-04-16

Альпаки из Перу участвуют в исследовательском проекте в сельской местности Уэльса в Великобритании. Животным подбирают разные комбинации пастбищного корма в контролируемых условиях.

Учёные изучают рацион животных с помощью анализа ДНК из образцов их фекалий. В лаборатории эти образцы проходят секвенирование, которое позволяет определить состав съеденных растений и микроорганизмов.

Исследователи также проверяют методы, которые позволяют точнее фиксировать данные о питании животных. Отдельное направление работы связано с оценкой того, как разные группы альпак могут использовать одни и те же пастбища.

[Мариция Фрейзер, руководитель исследования]:
«Понимая, что едят животные, мы можем использовать пастбища более эффективно. И, возможно, что ещё важнее для сообществ, особенно в Андах, мы сможем направлять управление выпасом так, чтобы увеличивать биоразнообразие».

В лаборатории специалисты обрабатывают образцы и готовят их к анализу, чтобы определить точный рацион животных.

[Мэтью Хегарти, исследователь]:

«Я переношу их в секвенатор, чтобы определить, какие именно имеются растения и бактерии».

В Великобритании и странах ЕС эти данные помогут восстановить торфяники. Это экосистемы, которые удерживают углерод и, по мнению некоторых учёных, играют ключевую роль в борьбе с изменением климата.

Исследование также поможет защитить высокогорные болота Южной Америки. Они страдают от чрезмерного выпаса. Учёные хотят определить, какие виды растений исчезают в первую очередь и как изменить режим выпаса, чтобы сохранить эти экосистемы.

