Плюшевый мишка заменил маму детёнышу обезьяны в зоопарке в Мексике

Дата загрузки: 2026-04-14

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Плюшевый медведь заменил маму детёнышу мартышки-гусара в зоопарке Гвадалахары на западе Мексики. Обезьянка родилась в начале марта и сразу осталась без опеки. Неопытная самка не смогла заботиться о детёныше. Его передали в руки ветеринаров.

Детёныша назвали Юдзи. Его кормят четыре раза в день детской молочной смесью, протеиновой кашей и витаминами. При этом Юдзи постоянно цепляется за игрушечного медведя.

[Иван Рейносо, ветеринар]:









Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подпи-ся

«Для него это совершенно естественное поведение. Ему нужно чувствовать себя в безопасности, чувствовать защищённость, чтобы передвигаться и даже самостоятельно питаться».

Ветеринары будут постепенно отучать Юдзи от игрушки. Когда он подрастёт, то сможет вернуться в вольер и влиться в семейство сородичей. А пока за его судьбой следят тысячи пользователей социальных сетей.

Мексиканские СМИ прозвали юную обезьяну Тапатио Панч, сравнивая её с детёнышем японской макаки с похожей судьбой. Ему маму заменил плюшевый орангутан из магазина IKEA.