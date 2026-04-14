Плюшевый мишка заменил маму детёнышу обезьяны в зоопарке в Мексике

Дата загрузки: 2026-04-14
Плюшевый медведь заменил маму детёнышу мартышки-гусара в зоопарке Гвадалахары на западе Мексики. Обезьянка родилась в начале марта и сразу осталась без опеки. Неопытная самка не смогла заботиться о детёныше. Его передали в руки ветеринаров.
Детёныша назвали Юдзи. Его кормят четыре раза в день детской молочной смесью, протеиновой кашей и витаминами. При этом Юдзи постоянно цепляется за игрушечного медведя.
[Иван Рейносо, ветеринар]:
«Для него это совершенно естественное поведение. Ему нужно чувствовать себя в безопасности, чувствовать защищённость, чтобы передвигаться и даже самостоятельно питаться».
Ветеринары будут постепенно отучать Юдзи от игрушки. Когда он подрастёт, то сможет вернуться в вольер и влиться в семейство сородичей. А пока за его судьбой следят тысячи пользователей социальных сетей.
Мексиканские СМИ прозвали юную обезьяну Тапатио Панч, сравнивая её с детёнышем японской макаки с похожей судьбой. Ему маму заменил плюшевый орангутан из магазина IKEA.