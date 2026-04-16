Кризис на Ближнем Востоке ударил по производству пластика в Южной Корее

Производство пластиковой упаковки в Южной Корее оказалось под угрозой из-за перебоев с поставками сырья, вызванных войной на Ближнем Востоке. На заводе Gaone International часть линий остановили, а объёмы выпуска резко сократили.

Сегодня предприятие, выпускающее упаковку для масок, производит лишь пятую часть обычного объёма. При этом сроки выполнения заказов выросли с двух до восьми недель.

[Хан Кён Хун, менеджер по продажам Gaone International]:

«Самое ощутимое изменение – это рост цен на сырьё и задержки поставок, которые поставили нас в ситуацию, когда мы не можем производить продукцию».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Проблемы связаны с перебоями поставок нефти и нефтехимического сырья из-за военной операции США в Иране. Дефицит привёл к резкому скачку цен на пластик.

Одновременно южнокорейские производители косметической упаковки переходят на альтернативные варианты из бумажных материалов. Такие решения позволяют сократить использование пластика примерно на 80% по сравнению с традиционной упаковкой.

[Ким Мин Сан, старший менеджер Kolmar Korea]:

«Количество запросов на бумажные альтернативы выросло втрое. Около 70% спроса приходится на бумажные тубы для солнцезащитных средств, эссенций и лосьонов».

Южная Корея и другие страны Азии входят в список крупнейших потребителей пластика: в 2022 году на регион приходилась почти треть мирового использования. При этом с 1990 года этот показатель вырос примерно в девять раз, а более трети пластиковых отходов в мире попадает в окружающую среду именно из Азии.

Рост цен на пластик сильно повлиял на компании и потребителей в регионе. Предприятия сокращают производство, а малый бизнес закупает материалы впрок, опасаясь дальнейшего подорожания и дефицита.

Короткая ссылка на эту страницу: