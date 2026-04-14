Ужин с эффектом погружения: в Лондоне еду дополнили звуком и ароматами

В Лондоне запустили мультисенсорный гастрономический проект, в котором вкус еды усиливают с помощью звука, света и запахов. Ужин превращается в интерактивное путешествие, где задействованы все органы чувств.

Проект под названием Kitchen Theory основал шеф-повар Джозеф Юссеф. В его студии гости не только пробуют блюда, но и взаимодействуют с окружающей средой: слушают звуки в наушниках, вдыхают ароматы и даже трогают различные текстуры.

[Джозеф Юссеф, шеф-повар]:

«Это мультисенсорная студия. Мы создаём иммерсивные гастрономические впечатления, где всё, что человек трогает, слышит, чувствует, нюхает и пробует, вовлекает его и показывает еду так, как он, возможно, никогда раньше её не воспринимал».

Для каждого блюда создают особую атмосферу. Например, салат из медузы подают под дымом и со звуками океана в наушниках, чтобы усилить восприятие вкуса.

[Джозеф Юссеф, шеф-повар]:

«При разработке таких ужинов мы уделяем внимание освещению и звуку так же, как подаче и вкусам. Всё должно работать вместе. Это усиливает ощущение».

Среди гостей – известный кондитер Эрик Ланлар. Он отмечает необычный формат и ощущения от каждого блюда.

[Эрик Ланлар, шеф-кондитер]:

«Это настоящее путешествие. Погружаешься в ингредиенты, текстуры и запахи, начинаешь понимать, как они работают вместе со звуком и вкусом».

Гости отмечают, что формат позволяет не только попробовать еду, но и лучше понять процесс её создания.

Такие ужины проводят для частных и корпоративных клиентов, а также в формате регулярных гастрономических встреч.

