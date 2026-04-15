После успеха «Артемиды II» НАСА готовится к новой миссии на Луну

После успешного завершения полёта людей к Луне НАСА переходит к подготовке следующей миссии «Артемида III».

Полёт «Артемиды II» признали почти идеальным. Он стал важным шагом к возвращению человека на поверхность спутника.

Экипаж благополучно вернулся на Землю, установив новый рекорд по дальности полёта человека и сделав уникальные кадры обратной стороны Луны. Следующим этапом станут медицинские обследования астронавтов и анализ воздействия полёта на организм.

[Мэттью Кук, представитель Британского космического агентства]:

«Они проходят обычные обследования, которые проводят астронавтам после возвращения. Нужно убедиться, что они здоровы, что их сердца функционируют правильно, что жизненно важные органы работают так, как надо. Также проверяют потерю плотности костей и мышечной массы».

Эксперты считают, что миссия прошла почти безупречно, несмотря на бытовые трудности на борту.

[Мэттью Кук, представитель Британского космического агентства]:

«При освоении космоса всегда будет существовать человеческий фактор. Для ясности: система всегда работала как надо для важных дел. Проблемы были незначительные».

Следующая миссия «Артемида III» предполагает отработку стыковки корабля Orion с лунным модулем на орбите Земли. Параллельно компании SpaceX и Blue Origin разрабатывают посадочные аппараты для будущих миссий.

В дальнейшем НАСА планирует высадку астронавтов в районе южного полюса Луны, где, по оценкам, находятся значительные запасы льда. Его можно использовать для получения воды и топлива.

[Мэттью Кук, представитель Британского космического агентства]:

«Следующей большой вехой в программе «Артемида» станет «Артемида III». Если она будет успешной, то мы перейдём к максимально быстрой подготовке к «Артемиде IV». Примерно в середине 2028 года, как мы надеемся, состоится запуск в рамках четвёртой миссии. Это будет миссия по возвращению людей на поверхность Луны».

НАСА планирует объявить состав экипажа «Артемиды III» в ближайшее время и продолжает подготовку к следующим этапам лунной программы.

