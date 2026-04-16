Венесуэльцы вышли на протест из-за пенсий, зарплат и заключённых

В столице Венесуэлы прошли две отдельные акции протеста. На одной требовали справедливости и достойных условий содержания для политических заключённых. На другой призывали повысить пенсии и зарплаты госслужащим.

У здания Генеральной прокуратуры собрались родственники заключённых. Они говорят, что те подвергаются пыткам и содержатся в нечеловеческих условиях.

[Андрейна Бадуэль, родственница заключённого]:

«Венесуэла продолжает совершать преступления против человечности. Вместо того чтобы изменить ситуацию, она продолжает нарушать права тех, кто осмеливается говорить об этом. Политические заключённые в тюрьме «Родео I» остаются в нечеловеческих условиях, содержатся в камерах размером два на два метра, имея только бетонную кровать и туалет».

В другом районе города у здания Верховного суда государственные служащие и пенсионеры провели митинг, требуя ответа на иск о заработной плате, поданный в суд более двух месяцев назад. Люди говорят, что устали от обещаний.

[Ромер Мартинес, пенсионер]:

«Проблема действительно будет решена, когда нам начнут выплачивать пенсию, эквивалентную как минимум 70% базовой продуктовой корзины. Так продолжаться не может».

Один из протестующих пришёл с плакатом, на котором написано: «Я хочу умереть от старости, а не от голода».

[Виктор Колина, пожарный на пенсии]:

«Процесс идёт очень медленно, а потребности растут невероятными темпами. Наших зарплат не хватает ни на что. Пенсий ни на что не хватает».

В Венесуэле минимальная заработная плата не повышалась более четырёх лет.

На прошлой неделе исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что повышение доходов рабочих намечено на 1 мая. Однако каким будет это повышение, она не уточнила.

