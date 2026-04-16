Пакистан начал предварительные переговоры с Ираном в преддверии встречи с США

Командующий армией Пакистана прибыл в Иран в среду для предварительных переговоров с Тегераном в преддверии встречи с американской делегацией.

Высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что фельдмаршал Асим Мунир, который выступал посредником в последнем раунде переговоров, пытается «уменьшить разногласия» между двумя сторонами.

Американские и иранские официальные лица сейчас рассматривают возможность возвращения в Пакистан для нового раунда переговоров.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу Fox Business Network, что считает войну «близкой к завершению».

Представитель Министерства иностранных дел Ирана подтвердил, что обе стороны обмениваются сообщениями через пакистанских посредников с тех пор, как переговоры прервались в воскресенье.

При этом США продолжают блокаду Ормузского пролива, останавливая все суда, которые выходят из иранских портов, следуют в Иран либо платят Тегерану пошлину за проход по морскому пути.

Иранская сторона заявила, что эта блокада может привести к нарушению режима прекращения огня.

По другим ключевым вопросам стороны по-прежнему далеки от соглашения. Вашингтон требует приостановить ядерную деятельность Ирана на 20 лет. Тегеран настаивает на сроке в 3-5 лет, а также требует компенсации за военный ущерб, а не просто отмены санкций.

США и Израиль начали военную операцию в отношении Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран начал атаки на соседние страны Персидского залива. Кроме того, «Хезболла» в Ливане, которую поддерживает Иран, возобновила конфликт с Израилем.

В настоящее время Израиль продолжает наносить удары по объектам группировки в Ливане. Он и США говорят, что на эту кампанию режим прекращения огня не распространяется. Иран настаивает на обратном.

