На выставке в Лувре сопоставляют шедевры Микеланджело и скульптуры Родена

Шедевры Микеланджело и работы знаменитого французского скульптора Огюста Родена заняли места рядом друг с другом. Экспонаты можно увидеть на новой выставке в Лувре. Они демонстрируют, как два мастера видели человеческое тело.

[Марк Борман, куратор выставки]:

«Выставка, состоящая из пяти разделов, показывает не только влияние Микеланджело на Родена, но и то, как два художника разделяют концепции, идеи и подходы к скульптуре, которые можно сопоставить. Именно эти параллели нас интересуют».

Микеланджело и Родена разделяют почти четыре столетия. Итальянский скульптор жил в XV-XVI веках, а французский — в XIX-XX. Роден путешествовал по Италии, чтобы познакомиться с искусством эпохи Возрождения.

«Роден открыл для себя Микеланджело сначала в Школе изящных искусств, изучая гипсовые модели. А затем, в 1876 году, он отправился во Флоренцию, где пережил своего рода откровение. Он сказал себе: «Этот великий волшебник открыл мне некоторые свои секреты»».

На выставке под названием «Живые тела» представлены более 200 работ, включая мраморные, бронзовые и гипсовые. Некоторые принадлежат Лувру, а некоторые предоставили музеи из других стран.

В числе экспонатов такие знаменитые скульптуры, как «Бронзовый век» и «Мыслитель» Родена, а также «Умирающий раб» Микеланджело.

Выставка продлится до 20 июля.

