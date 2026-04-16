Снова стрельба в школе в Турции: десять погибших

Не менее девяти человек погибли в результате стрельбы в турецкой средней школе. Это уже второй подобный инцидент за два дня. Трагедия случилась в городе Кахраманмараш на юго-востоке. Огонь открыл 14-летний ученик этой школы.

[Мустафа Чифтчи, министр внутренних дел Турции]:

«Когда ученики первой смены уже расходились, четырнадцатилетний восьмиклассник ворвался в два класса с оружием, принесённым из дома, и открыл беспорядочную стрельбу, устроив в школе бойню. В результате погибли девять человек: восемь учеников и один учитель. Ещё тринадцать человек получили ранения. Шестеро раненых – в реанимации. Трое из них – в критическом состоянии».

Как сообщил губернатор провинции Кахраманмараш, нападавший застрелился. У стрелка было с собой пять единиц оружия и семь магазинов, которые, как полагают, принадлежали его отцу, бывшему полицейскому. Как сообщают местные СМИ, мужчину задержали.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Напомним, днём ранее массовая стрельба в школе произошла в турецком городе Сиверек в юго-восточной провинции Шанлыурфа. Там огонь по школьникам, учителям и работникам школы открыл бывший ученик. Ранения получили 16 человек. Нападавший также застрелился.

При этом случаи стрельбы в школах в Турции считаются крайне редким явлением.

В стране действуют достаточно строгие законы об оружии. Владеть им разрешено только лицам старше 21 года, имеющим лицензию. При этом оружие в Турции есть у многих, и носить и хранить его разрешено многим сотрудникам силовых структур.

Короткая ссылка на эту страницу: