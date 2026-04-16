Снова стрельба в школе в Турции: десять погибших

Дата загрузки: 2026-04-16
Не менее девяти человек погибли в результате стрельбы в турецкой средней школе. Это уже второй подобный инцидент за два дня. Трагедия случилась в городе Кахраманмараш на юго-востоке. Огонь открыл 14-летний ученик этой школы.
[Мустафа Чифтчи, министр внутренних дел Турции]:
«Когда ученики первой смены уже расходились, четырнадцатилетний восьмиклассник ворвался в два класса с оружием, принесённым из дома, и открыл беспорядочную стрельбу, устроив в школе бойню. В результате погибли девять человек: восемь учеников и один учитель. Ещё тринадцать человек получили ранения. Шестеро раненых – в реанимации. Трое из них – в критическом состоянии».
Как сообщил губернатор провинции Кахраманмараш, нападавший застрелился. У стрелка было с собой пять единиц оружия и семь магазинов, которые, как полагают, принадлежали его отцу, бывшему полицейскому. Как сообщают местные СМИ, мужчину задержали.
Напомним, днём ранее массовая стрельба в школе произошла в турецком городе Сиверек в юго-восточной провинции Шанлыурфа. Там огонь по школьникам, учителям и работникам школы открыл бывший ученик. Ранения получили 16 человек. Нападавший также застрелился.
При этом случаи стрельбы в школах в Турции считаются крайне редким явлением.
В стране действуют достаточно строгие законы об оружии. Владеть им разрешено только лицам старше 21 года, имеющим лицензию. При этом оружие в Турции есть у многих, и носить и хранить его разрешено многим сотрудникам силовых структур.
