Концепт роскошного родстера Nightingale дебютировал в штаб-квартире Rolls-Royce

Вот такой роскошный электрический родстер однажды станет новым украшением коллекций, которые собирают поклонники Rolls-Royce. Британский производитель представил концепт под названием Nightingale в своей штаб-квартире в Гудвуде. Позиционирует его как кабриолет, несмотря на наличие только двух сидений.

Работа над электромобилем идёт уже два года.

[Джулиан Дженкинс, представитель компании Rolls-Royce]:

«Он демонстрирует, на что способны наши дизайнеры, когда им предоставляют полную свободу творчества. Длина автомобиля – 5,76 метра. Такие же габариты у современной модели Phantom».

Дизайн «Найтингейла» вдохновлён экспериментальными моделями 20-х годов прошлого века и стилем ар-деко.

[Джулиан Дженкинс, представитель компании Rolls-Royce]:

«В 1928 году существовали Rolls-Royce 16EX и 17EX – автомобили с кузовом типа «торпедо». Они были частью процесса эволюции и испытаний, проводившихся в то время. Наша команда обратилась к этим моделям и почерпнула в них вдохновение для создания современного и футуристического облика Rolls-Royce».

«Найтингейл» выйдет ограниченной серией в 100 экземпляров. Технических подробностей пока не раскрывают. Цена тоже неизвестна. Но в Rolls-Royce обещают, что поездка в «Найтингейле» покажется такой же умиротворяющей, как прогулка на роскошной яхте.

Купить автомобиль можно будет только по специальному приглашению. По словам представителей бренда, его получит «избранная группа клиентов со всего мира», которая ценит марку Rolls-Royce и её историю.

Автомобильные эксперты положительно отзываются о дизайне «Найтингейла».

[Рэй Мэсси, автомобильный обозреватель газеты Daily Mail]:

«Это монументальный автомобиль. Он огромный, но при этом элегантный. Отсылает к гламурной романтике 30-х годов, переосмысленной в духе XXI века».

Поставки электрических родстеров начнутся в 2028 году. Этот концепт станет первой моделью линейки Coachbuild Collection, в которую войдут автомобили, созданные по индивидуальному заказу.

