В Кении китайцу дали год тюрьмы за попытку вывезти живых муравьёв

Год тюремного заключения дали гражданину Китая в Кении за попытку контрабандой вывезти из страны живых муравьёв. Его также обязали выплатить штраф в размере одного миллиона кенийских шиллингов. Это более 7700 долларов США.

Судья заявил, что вынес суровое наказание в качестве сдерживающего фактора, поскольку в Кении участились случаи незаконной торговли муравьями.

Гражданина Китая Чжан Кэцюня арестовали в марте в международном аэропорту Найроби. В багаже у него обнаружили более 2200 живых муравьёв. Он купил их у кенийца Чарльза Мванги, заплатив по 77 центов за каждое насекомое.

Чжана обвинили в незаконной торговле дикими животными. Изначально тот вину отрицал, но позже изменил позицию и признал себя виновным.

Адвокат Чжана считает приговор несоразмерным преступлению и будет подавать апелляцию.

[Дэвид Лусвети, адвокат]:

«Ему назначили штраф в размере одного миллиона, а в случае неуплаты добавят год тюремного заключения. По мнению суда, степень его вины настолько велика, что помимо одного года тюрьмы, он должен отбыть ещё год, если не заплатит штраф».

Над Мванги суда пока не было. Он внёс залог и находится дома. Вины не признаёт.

Крупных муравьёв покупают коллекционеры, которым нравится наблюдать за жизнью муравьиных колоний. Для этого насекомых помещают в формикарий, который воссоздаёт их среду обитания.

В прошлом году кенийский суд оштрафовал четверых мужчин на 7700 долларов каждого за попытку вывезти из страны тысячи живых муравьёв. Контрабандисты намеревались продать их в Европе и Азии, где за одно насекомое можно выручить до 220 долларов.

