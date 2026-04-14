fb pixel
Телеканал NTD

Дата загрузки: 2026-04-14

Самая старая в мире горилла Фату отметила 69-й день рождения в Берлинском зоопарке

Самой старой в мире горилле Фату исполнилось 69 лет. Почти всю жизнь она провела в Берлинском зоопарке. Здесь о ней хорошо заботятся, а в праздники радуют её угощениями. В этот день рождения она тоже получила корзину с любимой едой.

У Фату уже нет зубов, поэтому ей дают варёные овощи. У неё также не очень хорошо действуют конечности и есть артроз, поэтому она немного медлительная. Но в остальном пожилая горилла здорова.

[Леннар Даудиан, смотритель]:
«Фату – спокойная, уравновешенная старушка, которая держит нас, смотрителей, под контролем. Но она пожилая, и ей такое позволено. Она любит командовать нами, молодыми и неопытными, заставляя делать то, что считает нужным».

Из-за почтенного возраста Фату держат в отдельном вольере. Это избавляет её от назойливости более молодых горилл.

Обезьяна-долгожительница обрела всемирную известность и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая равнинная горилла в мире.

В дикой природе гориллы живут 30-35 лет – намного меньше, чем в зоопарках.

Короткая ссылка на эту страницу:

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...