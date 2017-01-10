10 января 2017

В Альпах проходит суровая гонка на собачьих упряжках

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Переминаясь с лапы на лапу, пять сотен собак ожидают старта легендарной альпийской гонки на собачьих упряжках. Её считают одной из самых сложных в мире. В мероприятии принимают участие лучшие погонщики.

[погонщик из Франции]
«Очень сложно удержать собак на старте. Но это значит, что тренировки прошли не зря».

Называется эта гонка – Большая одиссея. Участникам предстоит преодолеть почти тысячу километров с большими перепадами высоты.

Гонка стартует ещё до наступления рассвета.

[погонщик из Франции]:
«Спускаться надо очень осторожно. В начале маршрута очень скользко. Спускаться надо медленно, иначе собаки повредят плечи и могут повредиться об лёд. Но здесь здорово, весело. Наконец всё в снегу».

Маршрут проходит во французских и швейцарских Альпах. Половину пути участникам предстоит пройти в тёмное время суток, при этом треть гонки пролегает вне лыжных зон.

На прохождение маршрута отводится 11 дней. К финишу они придут 18 января. Победитель получит 100 тысяч долларов.

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