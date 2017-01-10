В Альпах проходит суровая гонка на собачьих упряжках

[погонщик из Франции]
«Очень сложно удержать собак на старте. Но это значит, что тренировки прошли не зря».
Называется эта гонка – Большая одиссея. Участникам предстоит преодолеть почти тысячу километров с большими перепадами высоты.
Гонка стартует ещё до наступления рассвета.
[погонщик из Франции]:
«Спускаться надо очень осторожно. В начале маршрута очень скользко. Спускаться надо медленно, иначе собаки повредят плечи и могут повредиться об лёд. Но здесь здорово, весело. Наконец всё в снегу».
Маршрут проходит во французских и швейцарских Альпах. Половину пути участникам предстоит пройти в тёмное время суток, при этом треть гонки пролегает вне лыжных зон.
На прохождение маршрута отводится 11 дней. К финишу они придут 18 января. Победитель получит 100 тысяч долларов.