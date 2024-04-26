Новый робот-червяк помогает точнее определять рак лёгких

Нового робота для обнаружения рака лёгких тестируют в Калифорнии. Медицинский центр в Берлингейме разработал устройство для..

Нового робота для обнаружения рака лёгких тестируют в Калифорнии. Медицинский центр в Берлингейме разработал устройство для ионной бронхоскопии.

Робот позволяет врачам перемещаться по лёгким с помощью виртуальной карты, созданной на основе компьютерной томографии. Он также обеспечивает просмотр лёгких в режиме реального времени с помощью катетера, по виду чем-то напоминающего дождевого червя.

Хирург Александр Зайдер опробовал новое устройство на трёх пациентах.

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[Александр Зайдер, хирург]:

«Этот инструмент позволяет нам исследовать практически любой нарост в лёгком, что обеспечит пациентам точную диагностику. А если мы сможем поставить диагноз, то это избавит людей от беспокойства или же позволит принять решение о лечении».

По словам хирурга, робот также помогает врачам делать биопсию более безопасно.

[Александр Зайдер, хирург]:«Робот тонкий, поэтому он может добраться до гораздо большего количества отделов, чем мы можем с нашими нынешними бронхоскопами. Робот помогает с навигацией, ведёт нас в нужное место, а затем мы используем дополнительные инструменты, чтобы подтвердить, что мы туда добрались».

Врач также отмечает, что этот инструмент пригодится во время операций по удалению опухолей.

[Александр Зайдер, хирург]:«Я считаю, что это будущее. Есть и другие вещи, которые мы сможем сделать с этим роботом, чтобы улучшить результаты операции. Мы можем использовать его, чтобы помочь хирургам вырезать меньше лёгкого, чем они обычно делают».

По данным Американского онкологического общества, на рак лёгких приходится пятая часть всех смертей от рака.

При этом по оценкам Национального института рака, в 2024 году в США от этого вида онкологии умрёт примерно 125 000 человек.

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