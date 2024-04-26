119 заключённых бежали в Нигерии из-за того, что дождь размыл стены тюрьмы

По меньшей мере, 119 заключённых сбежали из тюрьмы в Нигерии после того, как проливные дожди повредили..

По меньшей мере, 119 заключённых сбежали из тюрьмы в Нигерии после того, как проливные дожди повредили стены исправительного учреждения. Инцидент случился в городе Суледжа недалеко от столицы Абуджи.

Ливень шёл несколько часов. Он разрушил некоторые участки тюрьмы строгого режима, в том числе стену по периметру и окружающие здания.

Силы правопорядка начали поиски беглецов.

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[Олубунми Тунджи-Оджо, министр внутренних дел Нигерии]:

«119 человек сбежали. Десять из них поймали. На свободе остаётся 109 человек. Учреждение рассчитано на 250 человек, но до инцидента в нём было 499. Это то, о чём мы постоянно говорим: наши исправительные учреждения переполнены».

Как сообщается, в тюрьме было заключено много членов исламистской повстанческой группировки «Боко Харам».

[Олубунми Тунджи-Оджо, министр внутренних дел Нигерии]:«Мы должны убедиться, что такого не повторится. Как это предотвратить? Мы видим, что стены на самом деле старые. Нам нужно подумать, как добиться того, чтобы этого не произошло ни в одной другой тюрьме».

Побеги из тюрем – серьёзная проблема в Нигерии. Условия для этого создают перенаселённость, недостаточное финансирование и слабые меры безопасности.

За последние годы из тюрем страны бежали тысячи заключённых. Один из самых громких случаев был в июле 2022 года. Тогда после нападения исламистских боевиков на тюрьму строгого режима в столице на свободе оказалось около 440 заключенных.

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