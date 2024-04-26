Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе отменил основную выпускную церемонию этого года из-за пропалестинских протестов, которые проходят..

Выпускного не будет: десятки тысяч студентов американского вуза лишились торжества из-за пропалестинских протестов

Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе отменил основную выпускную церемонию этого года из-за пропалестинских протестов, которые проходят здесь, а также в десятках других вузов по всем США.

На веб-сайте учебного заведения указано, что новые меры безопасности, например, дополнительные процедуры проверки, «существенно» увеличат время допуска гостей на территорию. В результате главная церемония, которая обычно собирает около 65 000 студентов, родственников и друзей, не состоится.

Некоторых студентов такое решение шокировало.

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[Хуан Пабло Уилсон, студент]:

«Прискорбно видеть, что отменили выступления докладчиков на выпускном вечере. Я очень разочарован. Мы не увидим главного выпускного вечера. Это просто шок».

Война между Израилем и ХАМАС вызвала протесты в университетских кампусах США. Пропалестинские студенты создают лагеря, а также вступают в стычки с полицией и произраильскими учащимися. Сотни протестующих уже арестовали, в том числе более 90 – в Университете Южной Калифорнии.

Это Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Здесь проходят сразу два протеста: пропалестинский и произраильский.

[Эли Цивес, произраильский протестующий]:«Я могу сказать вам, что большинство этих людей на самом деле не солидарны с народом Палестины. Большинство этих людей здесь для того, чтобы распространять ненависть, агрессию и насилие против еврейского народа».

Обвинения в антисемитизме в адрес американских вузов звучат со стороны многих организаций, правозащитников и политиков. Так, республиканский спикер палаты представителей Конгресса США призвал прекратить протесты.

[Майк Джонсон, спикер палаты представителей]:«Сегодня ХАМАС опубликовал заявление в поддержку протестующих в этом кампусе. Их называли будущими лидерами Америки. Это отвратительно. Моё послание студентам в лагере: вернитесь в аудитории и прекратите эту бессмыслицу».

Волна протестов прокатилась по США после акций в Колумбийском университете Нью-Йорка. Там для разгона пропалестинских студентов вызвали полицию. Арестовали более 100 демонстрантов.

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