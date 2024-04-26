Туристы по-прежнему заполняют гондолы Венеции после введения налога

Прокатиться по живописным каналам Венеции на гондоле – мечта многих. При этом введение нового налога для..

Прокатиться по живописным каналам Венеции на гондоле – мечта многих. При этом введение нового налога для однодневных путешественников, похоже, не мешает туристам наслаждаться романтическим путешествием.

Венеция стала первым городом в мире, который ввёл систему оплаты для туристов. Она действует с 25 апреля. Так власти пытаются сократить число гостей и разгрузить улицы и каналы.

Однако десятки туристов по-прежнему наслаждаются экскурсиями на гондолах, несмотря на то, что в определённые дни должны заплатить по 5 евро за вход.

[Нильс Рейндерс, турист из Нидерландов]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Видите, как сегодня многолюдно в национальный праздник. Так что вполне закономерно, что есть дополнительная плата за вход. Я с этим согласен». [Сэм Солтани, турист из Германии]:

«Мы из Германии, нас завалили налогами, так что это просто ещё один». [Джиджи Чичирилло, туристка из США]:

«Ну, такова жизнь, что скажешь».

Плату ввели только в самые загруженные дни. В общей сложности их будет 29 в году.

Если кто-то хочет попасть в город-лагуну с 8:30 до 16:30 в определённые даты, то должен купить билет. Забронировать его можно онлайн. Также есть стойка для тех, у кого нет смартфонов.

Хотя турникетов на въездах в город нет, инспекторы будут проводить выборочные проверки и налагать штрафы на сумму от 50 до 300 евро.

По словам чиновников, в прошлом году Венецию посетило около 20 миллионов человек. Причём только половина из них остановилась на ночь в отелях или в съёмных квартирах. При этом население города составляет около 49 000 человек.

От уплаты налога освобождаются только местные жители, студенты и рабочие.

Помимо введения платы за вход, город также запретил большим круизным судам заходить в Венецианскую лагуну и объявил о новых ограничениях на размеры туристических групп.

Короткая ссылка на эту страницу: