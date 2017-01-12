ООН: переговоры по Кипру идут по плану, но работы много

На этой неделе в Швейцарии проходят интенсивные переговоры по Кипру. Главы двух частей разделённого давним конфликтом острова пытаются достичь соглашения. Цель обсуждений – заложить основу для процесса объединения.

По словам специального советника Генерального секретаря ООН по Кипру, переговоры проходят в правильном ключе. Многие спорные вопросы уже были решены. Однако он отметил, что предстоит ещё много работы, чтобы греческая и турецкая части Кипра снова стали одним целым.

[Эспен Барт Эйде, спецсоветник Генерального секретаря ООН по Кипру]:

«Всё идёт по плану, мы разобрались с некоторыми самыми сложными вопросами, затронули почти все из них, мы решили многие и подходим к тому, чтобы решить некоторые другие. Работы много, эксперты постоянно проводят встречи».

Эспен Барт Эйде – бывший министр иностранных дел Норвегии. Он является посредником в переговорах между лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи и главой греков-киприотов Никосом Анастасиадисом.

[Эспен Барт Эйде, спецсоветник Генерального секретаря ООН по Кипру]:

«Сейчас наилучший момент. И нет ни одного намёка на то, что ситуация улучшится, если мы подождём четыре или восемь месяцев, два, сорок два или пятьдесят два года, как мы пытались раньше. В международном масштабе ничего не указывает на то, что люди становятся более конструктивными или объединяются, или что проблемы становится решить проще, что правительство оказывает больше помощи. Так что пользы от ожидания я не вижу».

Кипр был разделён в 1974 году. Тогда турецкие войска заняли север острова после госпереворота, который осуществила греческая военизированная организация. В настоящее время на острове проживает чуть более миллиона человек. Их разделяют миротворческие силы ООН.

В ходе переговоров необходимо прийти к согласию по вопросам земельного владения, безопасности, распределения власти и многим другим.