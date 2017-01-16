Монета с изображением афроамериканки впервые появится в США

Изображение афроамериканки впервые появится на денежном знаке США. Профиль чернокожей женщины в образе «Леди Свободы» будут чеканит на юбилейной золотой монете номиналом 100 долларов. Её Монетный двор США выпустит к своему 225-летию.

Волосы Американской Свободы заплетены в традиционные африканские косички. Голова украшена короной из звёзд. Сверху размещена надпись Liberty, что в переводе означает «Свобода». Внизу отчеканен девиз «Мы верим в Бога».

На оборотной стороне денежного знака изображён белоголовый орлан. Эта птица — также национальный символ США. Монеты будут делать из 24-каратного золота. Они поступят в продажу 6 апреля.

Монета с изображением афроамериканки откроет юбилейную серию. Монетный двор планирует выпускать новую монету каждые два года. На них «Леди Свобода» будет представлена в образе азиатки, латиноамериканки, а также – представительницы коренного населения Америки. Эта серия призвана отразить культурное и этническое разнообразие Соединённых Штатов.

Монетный двор США чеканит металлическую валюту страны. Он основан в 1792 году. До 1984-го носил название Бюро монетного двора. Штаб-квартира находится в Вашингтоне.