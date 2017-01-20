Китайцам предлагают отказаться от курятины на новогоднем столе

[Сяо Ли, зоозащитница]:

«Я спасаю кошек и собак более 10 лет, курицу – впервые. Я даже не знала, как ей помочь. Просто принесла её домой в сумке. Уже дома я увидела, что у неё глаза не открываются. Думаю, её выбросили на улицу из-за слепоты».

Вот такой праздничный стол приготовили для двухлетней курицы. У этой птицы — непростая судьбой. Год назад зоозащитница Сяо Ли подобрала её с улицы недалеко от дома.

На столе – гамбургеры, пицца и даже торт. Всё приготовлено по вегетарианским рецептам.

Китайские зоозащитники призывают сограждан последовать этому примеру и встретить Новый год по лунному календарю без курятины на столе. [Чэнь Цзя, зоозащитница]:

«Это правильно — рассказывать людям перед праздником Весны, что курицы вообще-то тоже очень милые. Они способны устанавливать с человеком нормальную эмоциональную связь. Мы не такие уж разные. Они тоже общаются между собой, формируют компании. Этим мероприятием мы хотим сказать людям: есть большой выбор пищи. Можно встретить Новый год по-новому, дав курам шанс на жизнь».

Новый год Петуха начнётся через неделю. Несмотря на усилия зоозащитников, большинство китайцев всё же предпочитают придерживаться традиции, согласно которой курятина на праздничном столе обязательна. На китайском языке слово «курица» созвучно со словами «удача» и «счастье».