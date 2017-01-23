Пакистанцы видят в жизни в пещерах много преимуществ

Пакистанка Маскина Джахан начала арендовать для жилья пещеру-землянку с мужем и семью детьми ещё в молодости, около 50 лет назад. Находится это место в 60 километрах от столицы Пакистана, города Исламабад.

Переехать заставила бедность. Через несколько лет муж умер, и она сама была вынуждена работать, чтобы оплатить аренду – 3 рупии в месяц.

Таких, как она, было много. В 50-х годах прошлого века многие её односельчане начали перебираться в пещеры-землянки. Выкопать такие было недорого. При этом, летом даже в самый жаркий день в таких домах прохладно, а зимой – тепло.

Сегодня Маскина считает, что ей очень повезло. Теперь она владелица собственного дома, в котором сделано несколько пристроек для семьи сына. Сюда также проведены электричество, газ и водопровод.

[Маскина Джахан, жительница пещеры]:

«Три года я платила за аренду пещеры. Это стоило 3 рупии в месяц. Затем я смогла заплатить по 6 рупий за метр строителям, которые знают, как возводить эти пещеры, выкапывая их в земле, и как делать их пригодными для жилья, отапливая костром».

Женщина не умеет читать и писать. Но её внуки ходят в школу. Она надеется, что однажды они смогут переехать в обычные дома.

Мохаммад Рамзан говорит, что в таких домах жили его далёкие предки.

[Мохаммад Рамзан, житель пещеры]:

«Это хорошее место для жизни. Летом здесь не нужен кондиционер, а зимой – обогреватель».

И хотя в подобных жилищах можно найти много преимуществ, люди говорят: вынуждены жить так, поскольку не имеют выбора.

При этом, некоторым удаётся накопить средства и сделать пристройки, которые ничем не отличаются от обычных домов.

[Танвир Ахмед, житель пещеры]:

«Когда я вижу такие дома, то думаю, что мы тоже должны такие иметь».

Не обошли стороной эти места и современные технологии. Во многих пещерах есть интернет. Например, Ахмед проводит свой досуг за просмотром фильмов, прослушиванием музыки и общением в социальных сетях.