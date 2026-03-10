Израиль стягивает военную технику к границе с Ливаном

В ночь на 10 марта израильские ВВС нанесли новые удары по южному и восточному Ливану, включая..

В ночь на 10 марта израильские ВВС нанесли новые удары по южному и восточному Ливану, включая несколько городов и районы долины Бекаа.

Целью атак названы объекты и инфраструктура группировки «Хезболла», которую Израиль обвиняет в ракетных обстрелах своей территории.

Одновременно «Хезболла» продолжает запускать ракеты и беспилотники по северу и центру Израиля, в том числе по районам рядом с Тель-Авивом и Иерусалимом.

Между тем, израильская армия продолжила развёртывание войск вблизи израильско-ливанской границы. Она доставила туда танки и бронированную военную технику. При этом ранее израильскую бронетехнику также видели на юге Ливана.

Израильские военные заявили о гибели двоих солдат в ходе боевых действий на ливанской стороне. Это первые жертвы среди военнослужащих с тех пор, как страна возобновила боевые действия против «Хезболлы».

В последние дни израильские военные призвали ливанцев эвакуироваться из южных регионов страны, а также некоторых районов восточной долины Бекаа. Это территории, которые остаются политическими и оборонными опорными пунктами шиитской мусульманской группировки.

Эскалация боевых действий вынудила почти 700 000 ливанцев покинуть свои дома. Кроме того, ливанская сторона заявляет о гибели около 500 человек в ходе военной операции Израиля, включая гражданских.

Ливан был втянут в войну на Ближнем Востоке, поскольку «Хезболла» начала обстреливать Израиль ракетами в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

