Экскурсия на одну из крупнейших частных коллекций пинбольных автоматов

Это одна из крупнейших частных коллекций пинбольных автоматов в Австралии. А собрал её Грэг Шарп. Он..
Дата загрузки: 2026-03-09
Это одна из крупнейших частных коллекций пинбольных автоматов в Австралии. А собрал её Грэг Шарп. Он коллекционирует игральные автоматы, выпущенные с 1986 по 1999 годы компанией Bally-Williams. Многие из них требуют реставрации и ремонта.
Коллекция насчитывает десятки автоматов со всего мира. Каждый уникален. Шарп тратит почти столько же времени на восстановление машин, сколько на игру, тщательно проверяя и ремонтируя каждый механизм.
[Грэг Шарп, коллекционер]:
«Это немного похоже на автомобили. На восстановление уходит столько же времени, сколько на игру. Мы поднимаем игровое поле и возимся с ним, как люди с машиной под капотом».
Помимо коллекционирования, Шарп организует соревнования по пинболу, привлекая как новичков, так и опытных игроков. Эти мероприятия помогают сохранять популярность классической игры и привлекают новое поколение поклонников.
[Азза Уильямсон, энтузиаст пинбола]:
«Я любил пинбол с детства. Раньше я стоял на ящике с молоком, чтобы достать до игрового автомата. Здорово видеть, что игра всё ещё существует, появляются новые машины и сообщество расширяется».
Коллекция Грэга Шарпа уже стала локальной достопримечательностью. Поклонники пинбола приезжают из разных уголков страны, чтобы увидеть редкие автоматы и поучаствовать в играх. Кроме того, многие машины находятся в стадии восстановления, что делает коллекцию одновременно музейной и интерактивной.
В планах коллекционера – открыть доступ к коллекции для широкой публики, чтобы больше людей могли познакомиться с уникальными игровыми автоматами и ощутить атмосферу ретро-игр.
Короткая ссылка на эту страницу: