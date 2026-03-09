Буйство красок: масштабная выставка цветов и садовых растений прошла в Филадельфии

Великолепные сады расцвели в конференц-центре Пенсильвании в Филадельфии. Гостей встречают тюльпаны всевозможных оттенков, ярко-розовые цикламены, нежные..
Великолепные сады расцвели в конференц-центре Пенсильвании в Филадельфии. Гостей встречают тюльпаны всевозможных оттенков, ярко-розовые цикламены, нежные белые орхидеи и сотни других цветов. Это старейшая и крупнейшая в мире выставка цветов в помещении. Её проводит Пенсильванское общество садоводов.
[Патрисия Рид-Мерритт, гостья выставки]:
«Это невероятно красиво. Сразу думаешь о приходе весны и красоте природы».
[Сара Оутербридж, гостья выставки]:
«Это прекрасно. Удивительно, как украсили цветами всё вокруг. Кажется, будто гуляешь по волшебному саду».
Замысловатые цветочные композиции и садовые инсталляции вдохновлены темой выставки этого года, которая звучит как «Укоренённые: истоки американского садоводства».
[Сет Пирсолл, креативный директор выставки]:
«У каждого есть свой интересный путь любви к растениям и цветам. Кому-то эту любовь привили бабушка или дедушка, а кто-то переехал сюда из другого места и привёз с собой традиции».
Для многих гостей эта выставка как глоток весеннего воздуха после холодной зимы.
[Сет Пирсолл, креативный директор выставки]:
«Вы проходите через эти двери, не зная, что по ту сторону, и вдруг перед вами предстает волшебная садовая коллекция растений и цветов. А на улице ещё лежит снег».
Во время выставки проходят разные мероприятия, включая лекции и мастер-классы по садоводству.
[Сара Оутербридж, гостья выставки]:
«Работа в саду успокаивает, снимает напряжение. Даже плетение вот такого венка – это ручной труд. Это своего рода терапия».
Первая выставка цветов в Филадельфии состоялась в 1829 году. Она была однодневной. Теперь мероприятие длится полторы недели. Каждый год его посещают 250 000 гостей.
