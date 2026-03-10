Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединённые Штаты могут считать свою военную кампанию против Ирана..

Трамп говорит, что готов «пойти дальше» в конфликте с Ираном

Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединённые Штаты могут считать свою военную кампанию против Ирана успешной. Он также добавил, что операция будет продолжаться. В частности, удары по объектам производства вооружения.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы знаем все места, где они производят беспилотники. И они подвергаются ударам один за другим. Их ракетный потенциал снизился примерно до 10%, может быть, даже больше».

По словам Трампа, Иран потерял 90% своих ракетных установок, а также сократил запуск беспилотников более чем на 80%.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Теперь у нас есть недорогие перехватчики, эффективно противодействующие иранским беспилотникам, а наши бомбардировщики B-2 недавно сбросили десятки 900-килограммовых бомб, которые уничтожили пусковые установки ракет по всему Ирану и глубоко под землёй».

Трамп также сказал, что операция в полной мере выполняет свои цели.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы значительно опережаем первоначальный график. Я бы сказал, что мы, вероятно, не думали, что через месяц окажемся здесь. Вдобавок к этому, мы дважды, а может быть, и трижды уничтожили руководство (Ирана)».

Трамп также затронул тему прохода судов через Ормузский пролив. По его словам, США предлагают страхование от политических рисков всем танкерам, которые курсируют в этих водах. Он также отметил, что отменяет санкции в отношении некоторых стран, чтобы снизить цены на энергоносители.

Отвечая на вопрос о том, сколько ещё продлится военная кампания, Трамп отметил, что главная опасность уже миновала, и что война завершится очень скоро.

[Дональд Трамп, президент США]:

«США могли бы назвать это огромным успехом прямо сейчас. Я мог бы так сказать. Но мы могли бы пойти дальше, и мы собираемся пойти дальше».

Трамп сделал заявление и в отношении Кубы. По его словам, госсекретарь США Марко Рубио занимается этим вопросом.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Он занимается этим. И это может быть дружественный захват, а может быть и нет. Это не имеет значения, потому что они действительно на грани истощения. У них нет энергии, нет денег».

Кубинские власти заявили, что не ведут никаких переговоров на высоком уровне с США.

