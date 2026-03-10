В Австралии растёт интерес к модульным и сборным домам. Предполагается, что они смогут частично решить жилищный..

Модульные дома могут помочь решить жилищный кризис в Австралии

В Австралии растёт интерес к модульным и сборным домам. Предполагается, что они смогут частично решить жилищный кризис. Дома изготавливают на заводах и быстро собирают на месте. Это позволяет обходить некоторые ограничения местного планирования.

[Джефф Макгинли, владелец бизнеса]:

«Я не хотел попасть в ипотечную ловушку, поэтому решил построить крошечный дом. После того как доставили и я въехал, я сказал строителю: «На одном доме мы не остановимся». В Австралии – жилищный кризис и мало вариантов».

Дома доставляют на грузовиках. Официально они попадают под категорию трейлеров. Это позволяет обойти часть законодательных ограничений. Несколько блоков можно соединять, создавая большие жилые пространства. Производственные мощности позволяют выпускать до тысячи таких домов в месяц.

[Эндрю Копли, производитель]:

«Панели собираются как конструктор лего. Они энергоэффективны и устойчивы. Спрос большой, поэтому мы открываем второй завод в Брисбене».

Эксперты отмечают, что предварительное производство снижает время строительства до 50%. А стоимость дома снижается до 20%.

[Анна Нилагама, сотрудница Master Builders ACT]:

«Сборные дома сокращают время строительства и могут уменьшить стоимость. Это важно для рынка жилья».

[Крис Стил, министр планирования АСТ]:

«Возможно, через государственные стандарты закупок можно масштабировать производство модульных домов для общественного жилья».

В Австралийской столичной территории считают, что модульные и сборные дома могут сократить дефицит доступного жилья.

