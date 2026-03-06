Вязаные протезы становятся спасением для кениек, переживших рак груди

Вязаные протезы Тика, Кения Когда кенийке Мэри Мванги поставили диагноз «рак молочной железы», она сразу приготовилась..
Дата загрузки: 2026-03-06
Вязаные протезы
Тика, Кения
Когда кенийке Мэри Мванги поставили диагноз «рак молочной железы», она сразу приготовилась к смерти. Но она не только выжила, но и стала помогать другим женщинам, которые пережили такую же болезнь.
Мэри уже несколько лет вяжет протезы для тех, кому удалили молочную железу. Вязанием увлеклась во время выздоровления, а однажды увидела женщину, вязавшую протез груди.
При этом ранее Мэри купила силиконовый протез за 22 000 кенийских шиллингов – это 170 долларов США. В крупных городах Кении это больше недельной зарплаты. В то же время 40% людей в стране живёт за чертой бедности.
[Мэри Мванги, вязальщица]:
«Поэтому я задумалась: сколько людей могут позволить себе заплатить 22 000 кенийских шиллингов?»
Сейчас в своей мастерской в Тике Мэри делится знаниями с другими женщинами, которые пережили онкологию и потеряли молочную железу. Протезы помогают им не чувствовать себя дискомфортно в обществе.
[Нэнси Вайтера, пережившая рак груди]:
«Когда после операции зажил шов и мне разрешили носить протез, я как будто заново родилась. Я стала прежней. Самолюбие и достоинство вернулись».
Теперь ученицы Мэри вместе с ней вяжут протезы для других женщин.
[Эгла Вамбуи, пережившая рак груди]:
«Я благодарна Мэри за то, что она собрала нас вместе, потому что вязание – это как терапия. Перестаешь думать о раке и обо всём прочем».
Врачи говорят, что потеря молочной железы для большинства женщин – сильное психологическое потрясение. И это может замедлить процесс выздоровления. А перспектива получить протез, наоборот, вселяет надежду и восстановление идёт быстрее.
За три года Мэри и её помощницы связали 600 протезов. Один стоит 10 долларов. Протезы покупают благотворительные организации, которые помогают онкологическим больным.
Короткая ссылка на эту страницу: