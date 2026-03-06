Вязаные протезы становятся спасением для кениек, переживших рак груди

fb pixel
Телеканал NTD

Вязаные протезы Тика, Кения Когда кенийке Мэри Мванги поставили диагноз «рак молочной железы», она сразу приготовилась..

Дата загрузки: 2026-03-06

Вязаные протезы
Тика, Кения

Когда кенийке Мэри Мванги поставили диагноз «рак молочной железы», она сразу приготовилась к смерти. Но она не только выжила, но и стала помогать другим женщинам, которые пережили такую же болезнь.

Мэри уже несколько лет вяжет протезы для тех, кому удалили молочную железу. Вязанием увлеклась во время выздоровления, а однажды увидела женщину, вязавшую протез груди.

При этом ранее Мэри купила силиконовый протез за 22 000 кенийских шиллингов – это 170 долларов США. В крупных городах Кении это больше недельной зарплаты. В то же время 40% людей в стране живёт за чертой бедности.

[Мэри Мванги, вязальщица]:
«Поэтому я задумалась: сколько людей могут позволить себе заплатить 22 000 кенийских шиллингов?»

Сейчас в своей мастерской в Тике Мэри делится знаниями с другими женщинами, которые пережили онкологию и потеряли молочную железу. Протезы помогают им не чувствовать себя дискомфортно в обществе.

[Нэнси Вайтера, пережившая рак груди]:
«Когда после операции зажил шов и мне разрешили носить протез, я как будто заново родилась. Я стала прежней. Самолюбие и достоинство вернулись».

Теперь ученицы Мэри вместе с ней вяжут протезы для других женщин.

[Эгла Вамбуи, пережившая рак груди]:
«Я благодарна Мэри за то, что она собрала нас вместе, потому что вязание – это как терапия. Перестаешь думать о раке и обо всём прочем».

Врачи говорят, что потеря молочной железы для большинства женщин – сильное психологическое потрясение. И это может замедлить процесс выздоровления. А перспектива получить протез, наоборот, вселяет надежду и восстановление идёт быстрее.

За три года Мэри и её помощницы связали 600 протезов. Один стоит 10 долларов. Протезы покупают благотворительные организации, которые помогают онкологическим больным.

