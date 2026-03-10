Пение помогает людям с нейродегенеративными заболеваниями в Амстердаме

Улыбки и хорошее настроение сопровождают занятия в этом кружке пения в знаменитом концертном зале «Консертгебау» в..
Улыбки и хорошее настроение сопровождают занятия в этом кружке пения в знаменитом концертном зале «Консертгебау» в Амстердаме. Сюда приходят люди с нейродегенеративными заболеваниями, такими как деменция и болезнь Паркинсона. Они поют народные песни и рождественские гимны.
Кружок ведёт оперная певица Мартье де Линт.
[Мартье де Линт, музыкальный руководитель кружка]:
«Мой кружок пения – это место для людей с болезнями головного мозга, а также для их супругов или родных. Здесь мы в доброжелательной и безопасной обстановке показываем им, что существует определённая перспектива, даже если есть проблемы с мозгом. Ведь часть мозга, которая отвечает за восприятие музыки, почти никогда не изменяется».
Меган Уорти в детстве пела в хоре в Канберре в Австралии. Недавно у 58-летней женщины диагностировали редкую форму ранней деменции. Она приходит на занятия пением вместе с дочерью и вспоминает юные годы.
[Меган Уорти, участница занятий]:
«Это довольно тяжёло. Из-за болезни я начинаю терять всё. А эти занятия меняют моё состояние. Приятно видеть всех этих людей. А ещё ко мне возвращаются воспоминания».
[Бронте Хенфлинг, участница занятий]:
«Когда все собираются вместе и поют, это напоминает о том, что все мы люди и существует человечество. И очень приятно и здорово быть его частью».
Занятие длится час и стоит 20 евро, но для участников пение в такой тёплой атмосфере дороже любых денег.
[Селин Кнепперс, участница занятий]:
«Мы всегда говорим, что музыка – это как витамины».
Учёные говорят, что пение может быть полезно для людей с деменцией и другими нейродегенеративными заболеваниями. Оно активирует разные области мозга, укрепляя нейронные связи между зонами, которые отвечают за язык, память, эмоции и движение.
