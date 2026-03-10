Возобновлённые поиски рейса MH370 «не дали результатов»

Новая поисковая операция по обнаружению рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines пока не принесла никаких результатов. Поиски,..

Новая поисковая операция по обнаружению рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines пока не принесла никаких результатов. Поиски, состоявшие из двух этапов, продолжались 28 дней и охватили более 7500 квадратных километров морского дна.

Об этом сообщило малайзийское Бюро по расследованию авиационных происшествий.

В марте прошлого года Малайзия разрешила возобновить поиски по принципу «нет находки – нет оплаты» частной компании Ocean Infinity, которая занимается глубоководными исследованиями. Компания получит 70 миллионов долларов только в случае успешного обнаружения обломков.

Операции периодически прерывались из-за погодных условий. Второй этап завершился 23 января.

Между тем, семьи пассажиров в воскресенье призвали правительство Малайзии продлить контракт с Ocean Infinity. Они призывают продолжить поиски самолёта, который пропал 12 лет назад.

Рейс MH370 осуществлял самолёт Boeing 777. На его борту находилось 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Он исчез 8 марта 2014 года по пути из Куала-Лумпура в Пекин. Это авиационное происшествие стало одним из самых загадочных в истории.

Компания Ocean Infinity ранее проводила поиски самолёта, но не обнаружила существенных обломков.

В отчёте малазийских следователей 2018 года причин исчезновения рейса не указали. Следователи не исключили возможность, что самолёт был намеренно сбит с курса.

