Боливийская чолита выучилась на бариста и готовит высококачественный кофе

Дата загрузки: 2026-03-09
В самом сердце высокогорного города Эль-Альто боливийка Амалия Тинта готовит кофе в собственном кафе. Этот процесс приносит ей настоящее наслаждение. По её словам, она первая в стране бариста-чолита.
Амалия родилась в деревне. Говорила только на языке аймара. О кофе почти ничего не знала. А потом решила переехать в мегаполис и научиться искусству приготовления кофе. Попутно овладела испанским.
[Амалия Корина Тинта, бариста и владелица кафе Kafete]:
«Я горжусь тем, что это нелегко для бариста. Нам всегда трудно учиться. Работа бариста включает многое. Это не узкая специализация. Это бесконечный процесс обучения».
Амалия использует кофе категории «Спешелти», выращенный в Боливии. Он состоит из зёрен высокого качества.
[Амалия Корина Тинта, бариста и владелица кафе Kafete]:
«Боливийский кофе обладает великолепной кислотностью, а также выделяется фруктовыми нотками. Боливийский кофе растёт на большой высоте, поэтому считается высококачественным. Он получил признание во всём мире».
В 2024 году Боливия экспортировала 2500 тонн кофе, выручив более 15 миллионов долларов. Главный импортёр – США. Также боливийский кофе покупают Бельгия, Люксембург, Франция и Германия.
Между тем и в самой Боливии растёт культура потребления кофе. В Эль-Альто также открывается всё больше заведений, где готовят высококачественный напиток.
