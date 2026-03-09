Боливийская чолита выучилась на бариста и готовит высококачественный кофе

В самом сердце высокогорного города Эль-Альто боливийка Амалия Тинта готовит кофе в собственном кафе. Этот процесс..

В самом сердце высокогорного города Эль-Альто боливийка Амалия Тинта готовит кофе в собственном кафе. Этот процесс приносит ей настоящее наслаждение. По её словам, она первая в стране бариста-чолита.

Амалия родилась в деревне. Говорила только на языке аймара. О кофе почти ничего не знала. А потом решила переехать в мегаполис и научиться искусству приготовления кофе. Попутно овладела испанским.

[Амалия Корина Тинта, бариста и владелица кафе Kafete]:

«Я горжусь тем, что это нелегко для бариста. Нам всегда трудно учиться. Работа бариста включает многое. Это не узкая специализация. Это бесконечный процесс обучения».

Амалия использует кофе категории «Спешелти», выращенный в Боливии. Он состоит из зёрен высокого качества.

[Амалия Корина Тинта, бариста и владелица кафе Kafete]:

«Боливийский кофе обладает великолепной кислотностью, а также выделяется фруктовыми нотками. Боливийский кофе растёт на большой высоте, поэтому считается высококачественным. Он получил признание во всём мире».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В 2024 году Боливия экспортировала 2500 тонн кофе, выручив более 15 миллионов долларов. Главный импортёр – США. Также боливийский кофе покупают Бельгия, Люксембург, Франция и Германия.

Между тем и в самой Боливии растёт культура потребления кофе. В Эль-Альто также открывается всё больше заведений, где готовят высококачественный напиток.

Короткая ссылка на эту страницу: