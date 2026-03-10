За что японские фермеры уничтожают макак

Детёныш японской макаки в зоопарке недалеко от Токио недавно стал интернет-звездой благодаря своей привязанности к мягкой..

Однако многие жители сельских районов Японии считают этих приматов вредителями, которые воруют еду и портят урожай.

Впрочем, фермер Такуми Мацуда, который выращивает яблоки, хочет изменить отношение людей к японским макакам. Он открыл страницу в соцсети, на которой выкладывает фото диких приматов в горах префектуры Нагано.

[Такуми Мацуда, фермер]:

«Многие люди видели японских макак только в зоопарках. Им редко удаётся увидеть их в дикой природе. Я думаю, именно отсюда такая разница во взглядах».

Приматолог из Киотского университета Такайо Сома говорит, что реальность сильно отличается от того образа, который олицетворяет детёныш макаки с игрушкой.

[Такайо Сома, приматолог]:

«Ситуация такова, что в Японии различные обезьяны наносят ущерб сельскохозяйственным угодьям, и многие обезьян ловят и убивают».

На этих кадрах, которые в прошлом году снял Мацудо, самка макаки со своим детёнышем, попавшие в ловушку. В ней они провели неделю, в итоге детёныш умер.

[Такайо Сома, приматолог]:

«Конечно, важно принять меры, чтобы предотвратить ущерб. Но не очень научно, например, убивать определённое количество обезьян без надлежащего обоснования. Я не считаю, что это эффективная мера».

Есть и другой метод защиты – собаки. Их обучают обнаруживать и прогонять обезьян.

[Такахиро Исомото, дрессировщик]:

«Если поблизости есть обезьяны, собака может это понять по запаху и их крикам. Мы можем покрыть всю гору, людям без собак это будет трудно».

По оценкам министерства сельского хозяйства Японии, в 2024 году дикие обезьяны нанесли ущерб на сумму почти в пять миллионов долларов. Ежегодно в попытке сократить потери люди убивают более 20 000 особей.

Впрочем, некоторые эксперты говорят, что электрические заборы более эффективны, поскольку уничтожение одной стаи макак создаёт нишу для перемещения другой стаи.

