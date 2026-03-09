Проект «Пляж для всех» предоставляет людям с инвалидностью возможность поплавать в волнах

Насладиться купанием в Рио-де-Жанейро уже несколько лет могут люди с инвалидностью. Для них работает проект «Пляж..

Насладиться купанием в Рио-де-Жанейро уже несколько лет могут люди с инвалидностью. Для них работает проект «Пляж для всех». В рамках него им помогают волонтёры, в том числе на знаменитом пляже Копакабана.

[Виктор Угу Жардим Мунис, волонтёр]:

«Это бесплатный проект. Мы здесь, чтобы предложить гостеприимную и благоприятную среду, которой заслуживают люди с инвалидностью, чтобы получить полноценный и качественный отдых на пляже».

Инициативу запустили в 2008 году. В рамках неё предлагают адаптированное оборудование, включая водные инвалидные кресла со специальными колёсами, предназначенными для песка и воды. Также для людей с инвалидностью возводят пандусы на пляже и специальные дорожки.

[Алиса Оливия Мартинс Байета Невес, пенсионерка]:

«До аварии я буквально жила на пляже, а после аварии год провела без пляжа. Когда я увидела его снова в первый раз, я заплакала. Это действительно здорово».

[Клаудия Араужу да Силва, адвокат]:

«Очень приятно осознавать, что все люди с инвалидностью имеют право на инклюзивное и достойное плавание в океане с доступным оборудованием».

В программе также принял участие известный бразильский танцор и хореограф Карлинуш Де Жезус, который оказался в инвалидном кресле из-за болезни.

[Карлинуш Де Жезус, преподаватель танцев]:

«Свобода, доступность, сочувствие, любовь и эта чудесная вода. Как здорово!»

В настоящее время проект работает на пяти пляжах Рио, включая Копакабану и Ипанему. На каждом из них в день обслуживают около 50 человек с инвалидностью.

