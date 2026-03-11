Остались без газа: в Индии рестораны и заводы предупреждают о возможном закрытии

Этот старинный ресторан в индийском Бангалоре, возможно, скоро закроется из-за топливного кризиса в стране. Он вызван..
Этот старинный ресторан в индийском Бангалоре, возможно, скоро закроется из-за топливного кризиса в стране. Он вызван войной Израиля и США с Ираном.
В ресторане еду готовят на газовых плитах, а поставки сжиженного газа с Ближнего Востока прекратились.
[Арун Адига, управляющий рестораном]:
«Я не получаю газа со вчерашнего утра».
Директор ресторана говорит, что газ приходится экономить. При этом обслуживать всех посетителей уже не получается.
[Арун Адига, управляющий рестораном]:
«Мы продержимся, наверное, до завтрашнего дня, а дальше, если решения не будет, то не знаю, что делать».
Такая ситуация во всех ресторанах в стране, включая те, которые работают при отелях.
[Кришна Радж, замсекретаря Ассоциации отелей Бангалора]:
«Вся гостиничная индустрия использует газ. Поэтому всё встанет».
Также страдает и промышленность. Город Морви считается центром производства керамики в Индии. Но уже на прошлой неделе несколько заводов были вынуждены закрыться. А те, что пока работают, могут закрыться через несколько дней.
Индия – второй по величине импортёр сжиженного газа в мире. Большую его часть закупают у стран Ближнего Востока. Но сейчас из-за войны парализовано судоходство в Персидском заливе и Ормузском проливе. Это привело к росту цен на энергоносители, а также негативно сказалось на экспорте из стран Персидского залива, таких как Катар и Саудовская Аравия.
Топливный кризис и повышение цен уже вызвали протесты в Индии. Правительство объявило о чрезвычайных мерах. Газ будут в первую очередь поставлять тем компаниям, чья работа критически важна для экономики.
