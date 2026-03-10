Взрыв повредил старинную синагогу в бельгийском городе Льеж. Это произошло около четырёх утра. Взрывной волной выбило..

Взрыв у синагоги в Бельгии расценивают как антисемитскую атаку

Взрыв повредил старинную синагогу в бельгийском городе Льеж. Это произошло около четырёх утра. Взрывной волной выбило окна в синагоге и в доме напротив. Пострадавших нет.

[Элиана, жительница Льежа]:

«Взрыв был сильный, очень громкий. Сначала я подумала, что это машина взорвалась на подземной парковке. Потом стало тихо».

Место происшествия сразу оцепила полиция. Расследовать инцидент будет федеральная прокуратура, которая обычно ведёт дела, связанные с терроризмом и организованной преступностью. Никаких подробностей пока не сообщают.

Власти расценивают инцидент как антисемитское нападение. Министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен назвал взрыв «гнусным антисемитским актом».

Мэр Льежа выразил поддержку еврейской общине города и пообещал ей защиту.

[Вилли Демейер, мэр Льежа]:

«Мы не позволим иностранным конфликтам пустить корни или распространиться у нас».

Поддержку еврейской диаспоре выразил и посол США в Бельгии. Он посетил Льеж, чтобы предложить необходимую помощь.

[Билл Уайт, посол США в Бельгии]:

«Мы должны усиливать борьбу с антисемитизмом. Он всё больше распространяется в Америке, а также в Европе».

Синагога была построена в 1899 году. Это не только храм, но и музей, где представлена история еврейской общины в Льеже.

