Крупнейшая в Индонезии мусорная свалка обрушилась на людей

В Индонезии произошло обрушение на крупнейшей в стране мусорной свалке на окраине столицы Джакарты. Сообщают, по меньшей мере, о пятерых погибших. Ещё несколько человек продолжают искать.

[Дезиана Картика Бахари, глава поисково-спасательной службы]:

«Четверо выжили. На сегодняшний день подтверждена гибель пятерых человек, ещё четверо числятся пропавшими без вести».

Накануне инцидента в этом районе прошёл сильный ливень.

[Дезиана Картика Бахари, глава поисково-спасательной службы]:

«Это, вероятно, спровоцировало обрушение, потому что эта гора отходов представляет собой нестабильный грунт – он рыхлый и очень подвержен оползням».

Пропавшими без вести считаются несколько водителей грузовиков и сборщиков мусора. Их родственники ждут новостей.

[Фатима, мать пропавшего без вести]:

«У него пятеро маленьких детей. Один из них сказал мне: „Бабушка, без папы домой не возвращайся. Пожалуйста, найди его“. Я ответила: „Да, бабушка подождёт“. Я просто надеюсь, что его найдут, в каком бы состоянии он ни был».

На месте обрушения работают более 200 спасателей, включая сотрудников полиции и военных. Задействовали 17 экскаваторов.

Свалка Бантаргебанг занимает площадь около 110 гектаров и ежедневно принимает до 7000 тонн отходов.

