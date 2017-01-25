Гамбийцы гадают, сколько денег вывез экс-президент в изгнание

Сколько денег захватил с собой в изгнание бывший президент Гамбии Яйя Джамме, когда 21 января бежал из страны? Сегодня это главная тема обсуждений среди гамбийцев.

Джамме отказался признавать своё поражение на президентских выборах оппозиционному кандидату Адаме Бэрроу.

Силы ЭКОВАС начали военную операцию для отстранения его от власти. В итоге в субботу на прошлой неделе Джамме бежал из страны. На самолёте он направился в Гвинею. Вслед за ним к вылету начали готовить два других самолёта. Многие полагают, что в них может быть коллекция дорогих авто.

[Маи Ахмад Фатти, советник президента]:

«Нам сказали, что там ценные предметы, дорогие автомобили и многое другое. Как мы понимаем, многое из ценных вещей ещё не перевезли, что-то остаётся в аэропорту. Мы распорядились, чтобы то, что находится в аэропорту, не было вывезено».

В воскресенье избранный президент Адаме Бэрроу сказал, что его предшественник, похоже, опустошил казну страны. Предполагается, что он увёз в изгнание 11,4 миллиона долларов.

На улицах столицы люди выражают облегчение в связи с тем, что Джамме бежал.

[житель Банжула]:

«Джамме уехал, захватив с собой много денег, так что теперь гамбийцы бедные, ничего не осталось. Он украл все наши деньги. За 22 года мы устали, довольно! Он очень плохой человек, не хочу, чтобы он оставался в стране». [житель Банжула]:

«Даже если он вывез деньги, не думаю, что это принесёт какие-то проблемы, потому что, по крайней мере, он уехал мирно. Гамбийцы очень трудолюбивые, мы всегда сможем восполнить то, что он украл».

После поражения на выборах Джамме ввёл в стране чрезвычайное положение. Сложить с себя полномочия он решил после ультиматума со стороны Сенегала и Нигерии, которые пригрозили военными действиями.

Считается, что за 22 года своего правления Джамме накопил несметное богатство.