Салют из расплавленного металла – популярное шоу в Китае

Китаец Ли Цинфа при помощи деревянного черпака и палки отрабатывает движения. Он репетирует перед шоу, в котором развлекать зрителей он и ещё около 20 выступающих будут при помощи расплавленного металла.

В северо-восточных регионах страны по традиции производят сталь. Здесь такие шоу особенно популярны. По некоторым свидетельствам, они зародились ещё 500 лет назад.

Искусство передаётся из поколения в поколение. Некоторые мастера проводят выступления несколько раз в неделю. В период празднования Китайского Нового года интерес к подобным развлечениям возрастает.

Сейчас период праздников. В этом году Новый год Петуха наступил 28 января. Гуляния будут продолжаться две недели.

[Ли Цинфа, создатель фейерверка из расплавленного металла]:

«Готовить и демонстрировать фейерверки из расплавленного металла очень опасно. И опытные, и молодые мастера помнят об этом. Выступающий очень легко может получить ожог. Необходима хорошая защита».

Сначала металл разделяют на несколько кусков. За 30 минут до шоу включается плавильная печь, куда помещают железо. Выступающие постоянно проверяют температуру раскалённой массы. Она должна составлять от 1600 до 1700 градусов по Цельсию.

Если начать процесс плавления раньше, то железо к началу выступления станет слишком холодным, если опоздать — металл не успеет расплавиться.

В раздевалке 15 мужчин надевают защитную униформу. Ли говорит, что каждая часть тела, включая руки и ноги, должна быть защищена от дождя из раскалённых капель.

[Ли Цинфа, создатель фейерверка из расплавленного металла]:

«Мы надеваем одежду из чистого хлопка и обувь из коровьей кожи. Надеваем защитный жилет из козлиной шкуры. На голову также надеваем шлем из коровьей кожи».

Шоу продолжается около часа. Многие зрители приезжают издалека.

[зрительница]:

«В каждом месте Китайский Новый год встречают по-разному. Древние традиции не везде одинаковые. Они зависят от погоды и обычаев. Фейерверки из расплавленного металла устраивают на севере Китая. Мы никогда их не видели, поэтому в этот раз приехали».

Ли говорит, что команда выступающих тренируется каждый день. Кроме того, много сил уходит на очистку всего необходимого для шоу оборудования.

Впрочем, он добавляет, что выступления на сцене делают его невероятно счастливым.