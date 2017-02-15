Германия и Тунис договорились ускорить депортацию нелегалов

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Туниса Юсеф Шахед во вторник объявили, что договорились ускорить депортацию нелегальных тунисских мигрантов и при малейшей возможности репатриировать их добровольно.

Выступая перед журналистами, Меркель сказала, что в Германии в настоящее время проживает 30 тысяч граждан Туниса, из них около 1500 не получили права остаться в ФРГ.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«В прошлом году мы уже обсудили, как можно усовершенствовать эти депортации. Теперь мы обсудили дальнейшую инициативу, как сделать возвращение более привлекательным для людей, предлагая им образование, а также средства для организации собственного бизнеса».

Канцлер также отметила, что в Тунисе будет открыт соответствующий информационный центр.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Система будет работать лучше, если всё будет происходить добровольно. Мы должны сказать людям: «Послушайте, вам лучше вернуться добровольно, поскольку тогда вы получите единоразовую финансовую помощь»». [Юсеф Шахед, премьер-министр Туниса]:

«Важно собирать информацию о тех тунисцах, у которых нет разрешения на проживание. Нужно приложить максимум усилий, чтобы они вернулись добровольно, возможно, предложить финансовую поддержку, чтобы они могли найти работу или открыть своё дело».

При этом политики сказали, что создание в Тунисе центров содержания для возвращающихся мигрантов пока не планируется. Эту идею обсуждали ранее, и некоторые правозащитники её критиковали, поскольку в Африке права беженцев не соблюдаются.

Недостатки нынешней системы депортации в Германии проявились в декабре прошлого года. Власти не смогли выслать из страны тунисца Аниса Амри, который был в списке наблюдения и шесть месяцев жил в стране нелегально. Позже мужчина совершил теракт, направив грузовик на рождественскую ярмарку в Берлине и убив 12 человек.