Скалолаз Алекс Хоннольд покорил небоскрёб «Тайбэй 101» без страховки

Американский скалолаз Алекс Хоннольд покорил небоскрёб «Тайбэй 101» на Тайване. Восхождение совершил без страховки. За ним с замиранием сердца наблюдали сотни зрителей.

«Сначала я очень нервничал, но когда Алекс начал подниматься, я поверил, что он сможет это сделать. Он не импульсивный человек и полагается на большой опыт, а также помнит, какие места подходят для восхождения и какие маршруты можно выбрать». [Хо Мэй Хуа, жительница Тайбэя]:

«Думаю, он очень уверен в себе, если осмелился на прямую трансляцию. Это не просто небрежное заявление: «Я хочу сделать что-то крутое. Приходите все посмотреть»».

«Похоже, он принял меры предосторожности: прямая трансляция идёт с задержкой. Поэтому, даже если что-то произойдёт, это не будут транслировать. Видимо, они уже об этом договорились».

Хоннольд завершил восхождение за полтора часа, добравшись до шпиля. Вместе с ним высота небоскрёба превышает 509 метров. Это здание считалось самым высоким в мире с 2004 по 2008 год. Сейчас титул принадлежит дубайской башне «Бурдж-Халифа».

«Вид был невероятным. Это прекрасный день. Было очень ветрено. Поэтому я думал: только бы не упасть со шпиля. Я старался удержать равновесие и думал: какое изумительное место, и какой прекрасный вид на Тайбэй».

Скалолаз признался, что более десяти лет назад хотел покорить небоскрёб без разрешения властей, но потом отказался от этой идеи. Так что он совершил восхождение при их поддержке.

Это не первый случай восхождения на «Тайбэй 101». В 2004 году французский «Человек-паук» Ален Робер покорил этот небоскрёб за четыре часа. При этом он использовал страховку.

