Ледяное королевство каждую зиму появляется среди Юлианских Альп в Словении

Каждую зиму в деревне Мойстрана в самом сердце Юлианских Альп в Словении появляется сказочное ледяное королевство...

Каждую зиму в деревне Мойстрана в самом сердце Юлианских Альп в Словении появляется сказочное ледяное королевство. Тысячи туристов из разных стран приезжают полюбоваться творениями изо льда.

[Раймарк, турист с Филиппин]:

«Больше всего меня впечатлил вот этот огромный ледяной водопад. Он словно падает с небес». [Романа, туристка из Словении]:

«Это феноменально. Мы здесь впервые, и мы невероятно взволнованы. Точно не жалеем, что приехали сюда». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [Андрей, турист из Беларуси]:

«Это великолепно, красиво. Удивительно, что такое можно создать просто из воды. Мы привезли сюда ребёнка, но, думаю, мы даже счастливее его. Так что это здорово».

Создатель ледяной деревни – Павел Скумавц из Мойстраны. Своё творение называет Ледяным королевством. Мужчина всю жизнь увлекается ледолазанием, а деревню изо льда делает уже более 30 лет.

[Павел Скумавц, создатель Ледяного королевства]:

«Мне это нравится. Особенно когда всё готово. Но трудно быть полностью довольным тем, что сделал, поскольку всегда хочется добавить что-то ещё. Устаёшь, но хочешь сделать и то, и это. Едва стоишь на ногах, но продолжаешь. Это никогда не прекращается».

Сначала мужчина поливал ущелье водой из горного ручья, создавая ледовые тропинки. Потом творений становилось всё больше. Появились тоннели, пешеходные дорожки, покрытые льдом деревянные домики и другие инсталляции.

В этом году декабрь выдался тёплым, поэтому ледяную деревню удалось сделать только в январе.

[Павел Скумавц, создатель Ледяного королевства]:

«Когда не холодно, возникают проблемы с созданием льда. Но когда холодно и есть время, можно экспериментировать. Можно сгибать ветки, создавать фон, делать маленькие ледяные круги, замораживать листья. Можно делать всё, что покажется красивым».

После заката солнца деревню освещают гирлянды, поэтому можно продолжать осмотр.

В Ледяное королевство часто заезжают те, кто направляется на горнолыжный курорт Краньска-Гора.

Короткая ссылка на эту страницу: