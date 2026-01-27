Во Франции набирает обороты инициатива по запрету социальных сетей для детей младше 15 лет. Так, в..

Франция может присоединиться к странам, запретившим соцсети для детей и подростков

Во Франции набирает обороты инициатива по запрету социальных сетей для детей младше 15 лет.

Так, в Национальной ассамблее начинаются дебаты по соответствующему законопроекту.

Ранее президент Эмманюэль Макрон призвал ускорить законодательный процесс, чтобы закон вступил в силу уже к сентябрю 2026 года. По его словам, это часть более широкой кампании по защите подростков от вредного влияния онлайн-платформ.

В планах также введение запрета на мобильные телефоны в старших школах.

Инициатива основана на рекомендациях французского агентства по здравоохранению. Оно сообщило, что каждый второй подросток в стране проводит в соцсетях более пяти часов в день. По мнению экспертов, это опасно для психического здоровья, поскольку может вызвать тревогу, депрессию и проблемы с концентрацией.

Закон потребует строгой верификации возраста в соцсетях с возможными штрафами для компаний, не соблюдающих правила.

Правительство также планирует ввести родительский контроль и образовательные программы в школах.

Эксперты отмечают, что это может стать моделью для ЕС, хотя критики опасаются, что запрет усложнит доступ к полезному контенту.

[Рина Дутта, профессор психиатрии Королевского колледжа Лондона]:

«Это также сопряжено с риском того, что молодые люди будут более изобретательны. Они действительно очень хорошо разбираются в технологиях. Моему сыну 14 лет. Он первый, кто найдёт лазейку или обходной путь, чтобы получить доступ».

Отметим, что Великобритания и Дания рассматривают аналогичное законодательство.

Албания ввела годичный запрет на TikTok в марте 2025 года, а Австралия запретила лицам младше 16 лет доступ ко всем социальным сетям.

