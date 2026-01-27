Франция может присоединиться к странам, запретившим соцсети для детей и подростков

Во Франции набирает обороты инициатива по запрету социальных сетей для детей младше 15 лет. Так, в..
Во Франции набирает обороты инициатива по запрету социальных сетей для детей младше 15 лет.
Так, в Национальной ассамблее начинаются дебаты по соответствующему законопроекту.
Ранее президент Эмманюэль Макрон призвал ускорить законодательный процесс, чтобы закон вступил в силу уже к сентябрю 2026 года. По его словам, это часть более широкой кампании по защите подростков от вредного влияния онлайн-платформ.
В планах также введение запрета на мобильные телефоны в старших школах.
Инициатива основана на рекомендациях французского агентства по здравоохранению. Оно сообщило, что каждый второй подросток в стране проводит в соцсетях более пяти часов в день. По мнению экспертов, это опасно для психического здоровья, поскольку может вызвать тревогу, депрессию и проблемы с концентрацией.
Закон потребует строгой верификации возраста в соцсетях с возможными штрафами для компаний, не соблюдающих правила.
Правительство также планирует ввести родительский контроль и образовательные программы в школах.
Эксперты отмечают, что это может стать моделью для ЕС, хотя критики опасаются, что запрет усложнит доступ к полезному контенту.
[Рина Дутта, профессор психиатрии Королевского колледжа Лондона]:
«Это также сопряжено с риском того, что молодые люди будут более изобретательны. Они действительно очень хорошо разбираются в технологиях. Моему сыну 14 лет. Он первый, кто найдёт лазейку или обходной путь, чтобы получить доступ».
Отметим, что Великобритания и Дания рассматривают аналогичное законодательство.
Албания ввела годичный запрет на TikTok в марте 2025 года, а Австралия запретила лицам младше 16 лет доступ ко всем социальным сетям.
